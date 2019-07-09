Сильная гроза парализовала работу трамваев в Саратове

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-09T18:31:26+03:00

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В Саратове встали трамваи.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», перестали ходить трамваи №3, 9 и 10.

Причиной остановки «троек» стал обрыв контактной сети между остановками «улица Соколовая» и «Стрелка».

Вагоны маршрутов №9 и 10 стоят из-за препятствия на рельсах возле театра драмы.

Кроме того, маршруты оказались дополнительно обесточены, поэтому также перестали ходить «одиннадцатые».

Ряд пассажиров предположил, что причиной стал сильный ливень с грозой, что пронесся над Саратовом.

- Говорят, какой-то электрощитов от молнии заискрил, - написала пользователь Мария Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU