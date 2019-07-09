Сильная гроза парализовала работу трамваев в Саратове
Вагоны стояли из-за обесточки
Изменить размер текста:
В Саратове встали трамваи.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», перестали ходить трамваи №3, 9 и 10.
Причиной остановки «троек» стал обрыв контактной сети между остановками «улица Соколовая» и «Стрелка».
Вагоны маршрутов №9 и 10 стоят из-за препятствия на рельсах возле театра драмы.
Кроме того, маршруты оказались дополнительно обесточены, поэтому также перестали ходить «одиннадцатые».
Ряд пассажиров предположил, что причиной стал сильный ливень с грозой, что пронесся над Саратовом.
- Говорят, какой-то электрощитов от молнии заискрил, - написала пользователь Мария Куликова.
ИСТОЧНИК KP.RU