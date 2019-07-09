Население Саратова за год сократилось на 3 тысячи жителей

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-09T17:06:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Основные демографические показатели по Саратову за 2018 год гласят, что областной центр, как и вся область в целом продолжает терять население, как из-за естественных, так и из-за миграционных причин.

Родившихся в прошлом году в Саратове - 8242, этот показатель равен 9,8 на 1 тысячу населения.

Умерших - 11259, это составило 13,3 на тысячу населения.

В том числе умерло 33 ребенка в возрасте до 1 года, это 4 младенца на тысячу родившихся живыми.

Убыль населения в Саратове составила 3017 человек.

При этом браков было заключено больше (4728), чем состоялось разводов (3540).

Миграционные потоки в городе идут в обоих направлениях, на въезд в Саратовскую область в 2018 году отметилось пока больше на 61 человека (32139 прибывших против 32078 уехавших). Из районов области в Саратов продолжают прибывать люди, их на 3781 человека больше, чем тех, кто решил из Саратова уехать в район.

А вот в межрегиональной миграции Саратов проигрывает – пока отсюда в другие области страны переехало на -2783 человека больше, чем приехало.

Также в минусе международная миграция, из Саратова зарубеж уехало на 937 человек больше, чем приехало из-за границы в «столицу Поволжья». При этом аналогичная внешняя миграция из всей Саратовской области составила за год «минус» 3720 человек. Т.е. каждый четвертый уехал из Саратовской области заграницу именно из областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU