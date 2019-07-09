В Энгельсе отметят день рождения детского писателя Льва Кассиля

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-09T17:00:56+03:00

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В Энгельсе 10 июля отметят день рождения детского писателя Льва Кассиля. В этот день в музее литератора с 8:00 до 20:00 пройдет праздничная программа «Необыкновенные приключения «швамбран» в Покровске».

Как сообщили «КП-Саратов» в районной администрации, акцент сделают на улицу писателя – «главный проспект Швамбрании».

С 8:00 до 10:00 пройдет «Улица нарядная» — сотрудники Музея установят на улице арт-объекты и гирлянды, в 10:00 пройдет акция «Неправильная фотография, или Нулевой километр». Нужно будет найти памятную доску писателю среди плакатов и сфотографироваться с ней.

В 11:00 начнётся праздник «Виват, Швамбрания!», который посетит ее Величество Королева Швамбрании. Она обойдет свои владения, посетив также учреждения на улице Л. Кассиля. В музее гостей ожидает необычная экскурсия «Львы на улице Кассиля», а на летней площадке силами детей и взрослых будет создан плакат «Добрососедство» и размещен на старой стене по улице Л.А. Кассиля, которая превратится в этот день в «стену гласности».

В 20:00 на фасаде музея пройдет вечерний показ фильма «Громобой», а также праздничное чаепитие.

ИСТОЧНИК KP.RU