В Саратове в саду «Липки» прошел вечер к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
Читали стихи известных поэтов
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В читательном зале сада «Липки» по уже сложившейся традиции прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, гости мероприятия узнали о жизни святых Петра и Февронии Муромских, услышали стихи таких известных поэтов как Марина Цветаева, Эдуард Асадов о любви и верности, рассказали об обычаях своей семьи.
Алексей Власенко, Нина Бойдакова и другие представили свои авторские сочинения, а детский театр «Радуга» исполнил музыкальные номера и русские народные песни.
ИСТОЧНИК KP.RU