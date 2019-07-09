Скончался саратовский общественник Виталий Горичев

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-09T16:43:17+03:00

Он умер на 82-м году жизни

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В Саратовской области скончался общественный деятель Виталий Горичев.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, он умер 8 июля в возрасте 81-го года.

Ранее Виталий Горичев входил в президиум Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства, был советником председателя Общественной палаты региона.

Кроме того, он издавал саратовскую вкладку к «Парламентской газете».

ИСТОЧНИК KP.RU