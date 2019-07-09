Скончался саратовский общественник Виталий Горичев
Он умер на 82-м году жизни
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В Саратовской области скончался общественный деятель Виталий Горичев.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, он умер 8 июля в возрасте 81-го года.
Ранее Виталий Горичев входил в президиум Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства, был советником председателя Общественной палаты региона.
Кроме того, он издавал саратовскую вкладку к «Парламентской газете».
ИСТОЧНИК KP.RU