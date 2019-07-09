В Энгельсе появился скаутский палаточный лагерь

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-09T16:38:40+03:00

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В Энгельсском районе Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья на базе лагеря имени Ю. А. Гагарина открывает смену в скаутском лагере.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе районной администрации, с 7 по 17 июля 180 подростков разобьют свои палатки на природе и будут учиться работать в команде и обслуживать самих себя.

Ребят ждут конкурсы, игры, песни у костра, тренинги по формированию здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU