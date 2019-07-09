В Энгельсе появился скаутский палаточный лагерь
Смена в нем идет 10 дней
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В Энгельсском районе Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья на базе лагеря имени Ю. А. Гагарина открывает смену в скаутском лагере.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе районной администрации, с 7 по 17 июля 180 подростков разобьют свои палатки на природе и будут учиться работать в команде и обслуживать самих себя.
Ребят ждут конкурсы, игры, песни у костра, тренинги по формированию здорового образа жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU