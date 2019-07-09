Под Саратовом у браконьера изъяли ружье и 11 раков

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-09T16:34:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воскресенском районе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» полицейские остановили ВАЗ-2114 под управлением 42-летнего саратовца.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у него в автомобиле нашли 11 незаконно добытых раков, а под задним пассажирским сиденьем еще и ружье.

Незарегистрированное оружие гражданин хранил с набором из шести патронов шестнадцатого калибра. Они изъяты, по факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU