2019-07-09T16:34:38+03:00
Происшествия

Под Саратовом у браконьера изъяли ружье и 11 раков

Проводится проверка
Дарья Вострикова
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В Воскресенском районе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» полицейские остановили ВАЗ-2114 под управлением 42-летнего саратовца.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у него в автомобиле нашли 11 незаконно добытых раков, а под задним пассажирским сиденьем еще и ружье.

Незарегистрированное оружие гражданин хранил с набором из шести патронов шестнадцатого калибра. Они изъяты, по факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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