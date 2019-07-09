Под Саратовом у браконьера изъяли ружье и 11 раков
Проводится проверка
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В Воскресенском районе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» полицейские остановили ВАЗ-2114 под управлением 42-летнего саратовца.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у него в автомобиле нашли 11 незаконно добытых раков, а под задним пассажирским сиденьем еще и ружье.
Незарегистрированное оружие гражданин хранил с набором из шести патронов шестнадцатого калибра. Они изъяты, по факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU