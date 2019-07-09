Саратовские гребцы выиграли две медали чемпионата России по марафону

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-09T16:14:56+03:00

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С 8 по 9 июля в Москве прошел чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минспорта Саратовской области, состязания проходили на марафонских дистанциях между спортсменами с квалификацией не ниже кандидатов в мастерах спорта.

Участвовать могли лица обоих полов не моложе 15 лет.

Так, саратовский спортсмен Николай Червов взял золото чемпионата России по марафону, Рамиль Алимов завоевал серебро в каноэ-двойке.

Финалистами стали: Владислава Шевчук за четвертое место в байдарке-двойке, а также Иван Ковылин и Александр Тюленев за пройденное расстояние в такой же номинации. Мужчины пришли шестыми.

ИСТОЧНИК KP.RU