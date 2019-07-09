Кризисный центр Саратова оштрафовали на 120 тыс. рублей
Штраф был выписан за несоблюдение требований закона о противодействии коррупции
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Прокуратура Саратова выявила нарушения соблюдения работодателями требований законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном органе, в центр управления в кризисных ситуациях Саратовской области трудоустроили бывшего сотрудника мэрии.
Работодатель должен был сообщить об этом в течение десяти дней на бывшее место работы гражданина. Однако этого не произошло.
В отношении организации завели административное дело.
Мировой судья вынес решение — оштрафовать кризисный центр на 120 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU