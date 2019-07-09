В Саратове Всемирный день бокса отметят массовой тренировкой

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-09T16:08:04+03:00

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В понедельник, 22 июля, Саратовская область отпразднует Всемирный день бокса, который с этого года носит официальный статус.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, этот день официально признан международным праздником и будет отмечаться в 205 странах — членах AIBA.

Эпицентром праздника станет Красная площадь в Москве, где несколько тысяч боксеров соберутся на совместную тренировку. Это событие должно войти в Книгу рекордов Гиннесса.

В Саратове такое мероприятие пройдет в 14:00 у ФОКа «Звездный». На площадке гости смогут потренироваться с местными боксерами Анатолием Семеновым и Артемом Чеботаревым. Кроме того, воспитанникам клубов вручат новую экипировку для занятий этим видом спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU