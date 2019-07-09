В Саратовской области отремонтировано 954 тыс. км дорог
Речь идет о региональных трассах
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В Саратовской области продолжается ямочный ремонт дорог и ликвидация аварийных выбоин.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, работы ведутся на опорной сети дорог во всех 38 районах.
Лидерами ремонта стали Вольский, Балаковский, Перелюбский, Пугачевский, Ершовский районы области. Значительный объем работ выполнен в Балашовском, Самойловском, Аткарском и Красноармейском районах.
Всего в порядок привели 954 тыс. км дорог.
Продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU