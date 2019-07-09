2019-07-09T16:05:29+03:00
Общество

В Саратовской области отремонтировано 954 тыс. км дорог

Речь идет о региональных трассах
Дарья Вострикова
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В Саратовской области продолжается ямочный ремонт дорог и ликвидация аварийных выбоин.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, работы ведутся на опорной сети дорог во всех 38 районах.

Лидерами ремонта стали Вольский, Балаковский, Перелюбский, Пугачевский, Ершовский районы области. Значительный объем работ выполнен в Балашовском, Самойловском, Аткарском и Красноармейском районах.

Всего в порядок привели 954 тыс. км дорог.

Продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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