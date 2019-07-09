Иван Козаченко из энгельсской администрации возвращается на работу в Минтранс
Он перешел на работу в правительство области
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Администрацию Энгельсского района Саратовской области покинул Иван Козаченко.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, он перешел на работу в правительство региона.
Ранее Иван Козаченко занимал должность главы администрации района, был руководителем аппарата. Теперь он станет заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства, как и несколько лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU