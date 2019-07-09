Самый дешевый авиаперевозчик полетит из нового аэропорта Саратова в конце августа

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-09T16:16:25+03:00

Вылеты "Победы" будут из нового аэропорта «Гагарин»

Изменить размер текста: A A

Из саратовского аэропорта «Гагарин» первые полеты начнутся 20 августа.

С сегодняшнего дня уже можно купить билеты в Москву. За поездку на воздушном транспорте придется отдать как минимум 500 рублей, сообщает новостное агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Отметим, что рейсы в столицу будут отправляться каждый день.

Полеты обеспечит компания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлота».

Напомним, что после встречи председателя Государственной думы Вячеслава Володина с руководством организации перевозчик согласился работать в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU