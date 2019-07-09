Саратовский ДПСник-взяточник обирал туристов на трассе

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-09T14:43:26+03:00

Мужчина останавливал машины с людьми, следующими на отдых, и получал от них деньги

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В Саратове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-инспектора полка ДПС ГИБДД УМВД России по Саратову. Его обвиняют в получении взятки, сопряженным с вымогательством, и служебном подлоге.

- Следствие считает, что днем 13 июня 2017 года на участке федеральной трассы около села Елшанка Воскресенского района экипаж остановил авто с семьей, которая ехала из Тюмени на отдых. Один из ДПСников сказал водителю, что он совершил обгон с выездом на встречку. Чтобы не составлять протокол, правоохранитель потребовал деньги, иначе пообещал направить в суд материал о лишении шофера прав. Мужчина согласился и отдал 20 тыс. рублей. Для придания видимости инспектор все же составил протокол, но за нарушение правил пользования световыми приборами, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Спустя время сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области проводили проверку, в ходе которой обратили внимание на то, что в тот день — 13 июня — иногородний водитель снимает в терминале много денег. Стражи порядка установили у водителя цели обналичивания такой крупной суммы. Он и рассказал, что дал ДПСнику взятку.

Также утром 4 августа 2018 года инспектор на трассе у Вольского тракта получил от автоледи, ехавшей с сыном из Пермского края, 10 тыс. рублей. Средства ему дали, чтобы он не составлял протокол о пересечении двойной сплошной. Однако во время передачи дама сняла все на видео и пошла в полицию.

В тот же день правоохранитель получил аналогичную сумму от семьи из Томска. Он хотел составить в отношении водителя протокол за то же самое правонарушение — пересечение двойной сплошной.

Во время расследования мужчина так и не признал свою вину. Однако доказательств хватило, чтобы направить дело в суд, который и примет решение относительно дальнейшей судьбы взяточника.

ГУ МВД России по Саратовской области отмечает, что указанного сотрудника уже уволили за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU