«КВС» проводит инвентаризацию сетей в Волжском районе Саратова

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-09T15:00:34+03:00

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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают инвентаризацию городских систем водоснабжения и водоотведения. С мая 2019 года обследовано более 1,2 тыс. индивидуальных жилищных строений. Сейчас специалисты компании ведут работы в Усть-Курдюмском направлении.

В рамках инвентаризации сотрудники ООО «КВС» проверяют степень благоустройства объектов водоснабжения и водоотведения, измеряют площадь поливного участка для корректного начисления платежей. Кроме того, производится проверка наличия индивидуальных приборов учета и их исправности, в случае нарушения правил пользования системой городских коммуникаций потребителям выдается предписание. Также при проведении инвентаризации абоненты могут оплатить задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

Регулярная инвентаризация объектов городского водокомплекса позволяет оперативно реагировать на нарушение правил эксплуатации коммуникаций. В ходе проверок выявляются самовольные подключения, проводится индивидуальная работа с потребителями. Рабочие выезды специалистов продолжатся до конца летнего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU