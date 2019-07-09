Саратов получил в собственность землю для строительства надземных переходов к предуниверсарию

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-09T14:52:57+03:00

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Саратов получил в собственность земельные участки в Кировском районе от Госкорпорации «Дом.рф».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ДОМ.РФ, там будут построены надземные переходы по улице Большая Казачья.

Объекты возводятся в рамках реализации проекта спикера Государственной думы Вячеслава Володина по строительству предуниверсария для одаренных детей из малообеспеченных семей.

Надземные переходы будут соединять общежитие, учебный корпус и бассейн, что обеспечит безопасность учеников и преподавателей, а также местных жителей.

Решение о передаче земли было принято на заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU