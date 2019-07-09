В Энгельсском районе будут учить математике на 3D-оборудовании
Появится более 1 тыс. новых мест для детей
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В Энгельсском районе 1 сентября за парты сядут более 3 тыс. первоклассников, а всего — около 30 тыс.учеников.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации района, в рамках национального проекта «Демография» появятся десять новых дошкольных образовательных учреждений, благодаря которым 1 060 детей и 322 взрослых получат новые места.
Кроме того, федеральным проектом «Современная школа» предусмотрено открытие в селах Шумейка, Безымянное, Пробуждение и Узморье центров технологического и гуманитарного образования.
С помощью 3D-оборудования дети будут постигать математику, информатику и другие предметы.
ИСТОЧНИК KP.RU