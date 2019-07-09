Под Саратовом у женщины забрали кредитный Volkswagen за долги

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-09T14:11:20+03:00

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В Краснокутском районе Саратовской области у женщины забрали Volkswagen Jetta, который она взяла в кредит в банке, но не платила за него.

- В результате кредитор обратился в суд, который решил арестовать автомобиль. Приставы известили об этом гражданку, но она перестала появляться по месту прописки, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по региону.

Сотрудники службы узнали, где находится неплательщица, а вместе с ней и машина. Арестованную иномарку передали взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU