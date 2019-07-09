Последний показ лаборатории эскизов в театре драмы Саратова вызвал бурное обсуждение

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-09T13:57:55+03:00

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8 июля в театре драмы Саратова состоялся показ заключительного эскиза в рамках творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО».

- Сегодня мы завершаем работу творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО». Мы счастливы, что вас так много. От имени театра я хочу, прежде всего, поблагодарить всех тех замечательных людей, которые приходили на нашу лабораторию и делились с нами впечатлениями, — отметила руководитель по художественно-литературной части театра Ольга Харитонова.

Напомним, что в рамках лаборатории театр показывает зрителям эскизы по пьесам современных российских драматургов. Это не полноценные спектакли, а всего лишь заявки на возможную постановку. Одна из четырех предложенных пьес точно войдет в постоянный репертуар театра в новом сезоне. Формат работы: показ эскиза, обсуждение, голосование.

В последний день зрителей познакомили с пьесой Дмитрия Данилова «Свидетельские обвинения». К текстам этого драматурга обращаются уже в третий раз. В 2016 в рамках проекта показали «Человек из Подольска», в 2018 театр поставил пьесу «Сережа очень тупой».

В этом году актер и режиссер Российского академического молодежного театра (Москва) Александр Доронин обратился к, возможно, самой сильной пьесе Данилова. Режиссера уже приглашали в прошлом году на лабораторию, он работал над эскизом по пьесе Геннадия Шпаликова «Гражданин фиолетовой республики».

- Принципиально важно включать произведения Данилова в нашу экспериментальную лабораторию, потому что это один из немногих авторов на сегодняшний день, который пишет чрезвычайно просто и ясно. Автор дорог мне еще тем, что лишен даже тени какого-либо самодовольства, — подчеркнула Харитонова.

«Свидетельские показания» — пьеса, которую Данилов написал в 2018 году. О чем же эта история? Человек выпал из окна своей квартиры и разбился насмерть. Это необдуманный поступок? А может быть, несчастный случай? На протяжении полутора часов зрители слушали свидетельские показания соседей, коллег, сожительницы, священника и других людей, которые были так или иначе связаны с погибшим.

Фото Армена Осипяна

В заключенных сценах пьесы перед зрителями появляется жертва. Сначала может показаться, что он живой и вовсе никакого несчастного случая не происходило. Но зачем тогда вся эта история? После нескольких произнесенных им фраз мы понимаем, что перед нами не живой человек. Герой признается, что загробная жизнь это скучно. Висеть в пространстве и наблюдать за людьми совершенно неинтересно. Сначала он признается, что действительно поступил так намеренно, но потом произносит: «...ничего не было. Ничего. И ничего нет и не будет. Да, как-то вот так»

В эскизе задействованы следующие актеры: Александр Фильянов, Зоя Юдина, заслуженный артист России Владимир Назаров, Дарья Ревина, Игорь Игнатов, Екатерина Локтионова, Максим Локтионов, Анастасия Парамонова, Александр Островной, Сергей Ванин, заслуженные артистки России Евгения Торгашова и Елена Блохина, Дмитрий Кривоносов, Александра Коваленко и Екатерина Ледяева.

Фото Армена Осипяна

За столь короткое время режиссеру удалось создать запоминающийся и многогранный эскиз. Текст Данилова заставляет еще долго размышлять после просмотра. Именно поэтому зрители активно высказывали свои мнения об увиденной пьесе. В адрес Доронина и артистов звучали отдельные слова благодарности.

- Я второй раз участвую в лаборатории. Я очень рад, что меня пригласили. Я рад, что происходит настоящая творческая жизнь на протяжении всего сезона в театре и вот сейчас по завершении. Спасибо артистам и руководству театра, — поделился режиссер. Также он отдельно поблагодарил Ольгу Игоревну Харитонову.

Новый сезон Саратовский театр драмы откроет 28 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU