Жители домов в Заводском районе на весь день остались без воды

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-09T13:49:34+03:00

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Сегодня, 9 июля, несколько домов в Заводском районе Саратова до полуночи остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с работами на коммуникациях.

Ограничения коснулись улицы Благорадова, домов №№15-23 на Буровой, №№36, 36а, 38, 38а, 38б, 38г, 40, 42, 42а, 42Б на Южной, 1-го Южного тупика, №№40а, 40Б в 6-м Динамовском проезде и №№26/40, 29/45, 47, 49/53 в 7-м Динамовском проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU