Саратовские студенты по приглашению Валентины Терешковой посетили Звездный городок
Саратовские студенты колледжа СГТУ имени Гагарина Ю. А. по приглашению первой женщины-космонавта, депутата Государственной думы Валентины Терешковой посетили Звездный городок в Московской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, гостям рассказали об истории космонавтики. Ребята посетили зал тренажеров космического корабля «Союз», орбитальный комплекс «Мир», музей «Дом космонавтов» на территории жилого комплекса Звездного городка, а также Центр подготовки покорителей космоса.
К тому же состоялась встреча с космонавтом России, полковником, Героем Советского Союза Виктором Афанасьевым.
Напомним, что Валентина Терешкова приглашала саратовских школьников посетить Звездный городок во время своего визита в аэропорт «Гагарин» 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU