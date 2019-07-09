Саратовские студенты по приглашению Валентины Терешковой посетили Звездный городок

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-09T13:51:23+03:00

Она пригласили ребят еще в апреле

Изменить размер текста: A A

Саратовские студенты колледжа СГТУ имени Гагарина Ю. А. по приглашению первой женщины-космонавта, депутата Государственной думы Валентины Терешковой посетили Звездный городок в Московской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, гостям рассказали об истории космонавтики. Ребята посетили зал тренажеров космического корабля «Союз», орбитальный комплекс «Мир», музей «Дом космонавтов» на территории жилого комплекса Звездного городка, а также Центр подготовки покорителей космоса.

К тому же состоялась встреча с космонавтом России, полковником, Героем Советского Союза Виктором Афанасьевым.

Напомним, что Валентина Терешкова приглашала саратовских школьников посетить Звездный городок во время своего визита в аэропорт «Гагарин» 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU