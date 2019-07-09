Саратовцы признали свой город одним из самых грязных в России

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-09T13:18:52+03:00

Саратов - один из грязнейших городов России. Так считают сами жители Фото: Екатерина Семенова

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Саратовцы считают свой город одним из самых грязных в России.

Такой вывод сделали эксперты независимого агентства Zoom Market по данным федерального опроса.

По итогам исследования, Саратов оказался на четвертом месте в рейтинге из 25 городов. Первые три места достались Махачкале, Омску и Брянску. Последние — Краснодару, Санкт-Петербургу и Москве.

Респонденты отвечали на два вопроса: Вы считаете свой город грязным? В этом виноваты жители или городские службы? Как оказалось, 73% опрошенных считают, что вина лежит на самих горожанах, а 27% — обвинили в некачественной уборке администрацию и коммунальные предприятия.

Опрос проводился в 25 городах, выборка составила 3 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU