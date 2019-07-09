В Саратове назвали лучших учителей года
Награды удостоились пятеро человек
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В Саратовской области выбрали лучших учителей года за достижения в своей деятельности за 2019 год.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, названы имена 15 победителей.
Премию получат пять участников состязания.
Награда досталась учителю химии ФТЛ №1 Татьяне Дувановой, преподавателям математики — Татьяне Клюевой из лицея «Солярис» и Ирине Скрипаль из ЛГН, учителю начальных классов из школы №21 имени Столыпина Ирине Лебедевой и учителю биологии из гимназии №34 Татьяне Моисеевой.
ИСТОЧНИК KP.RU