Александр Подберёзный вновь вызван в юношескую сборную России Social Like
Сборы пройдут с 14 по 24 июля
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Ещё один игрок «СГАУ-Саратов» вызван в сборную России.
Воспитанник Саратовского гандбола, правый полусредний «СГАУ-Саратов» Александр Подберёзный получил очередной вызов в юношескую сборную России.
Напомним, что ранее вызов в национальную сборную России получили правый полусредний «СГАУ-Саратов» Алексей Карибов и новичок «аграриев», левый полусредний Арсений Ухваркин.
Сборы у юношеской сборной России пройдут с 14 по 24 июля в подмосковном Протвино, а с 24 по 28 июля запланирован выезд на товарищеский турнир в Венгрию.
ИСТОЧНИК KP.RU