Александр Подберёзный вновь вызван в юношескую сборную России Social Like

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-09T12:17:09+03:00

Сборы пройдут с 14 по 24 июля

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Ещё один игрок «СГАУ-Саратов» вызван в сборную России.

Воспитанник Саратовского гандбола, правый полусредний «СГАУ-Саратов» Александр Подберёзный получил очередной вызов в юношескую сборную России.

Напомним, что ранее вызов в национальную сборную России получили правый полусредний «СГАУ-Саратов» Алексей Карибов и новичок «аграриев», левый полусредний Арсений Ухваркин.

Сборы у юношеской сборной России пройдут с 14 по 24 июля в подмосковном Протвино, а с 24 по 28 июля запланирован выезд на товарищеский турнир в Венгрию.

ИСТОЧНИК KP.RU