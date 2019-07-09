Прокопенко обжалует в Саратовском облсуде решение о продлении срока ареста

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-09T13:11:46+03:00

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Алексей Прокопенко намерен обжаловать решение Октябрьского суда Саратова о продлении ему срока домашнего ареста.

Об этом он заявил корреспонденту «КП-Саратов» после оглашения решения.

В течение трех дней его жалоба должна быть передана в областной суд.

Напомним, сегодня судья Сергей Сотсков удовлетворил ходатайство стороны обвинения и оставил Прокопенко под домашним арестом до 19 сентября.

Судья Сергей Сотсков оставил экс-мэра Саратова под домашним арестомФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU