Услуги Регоператора теперь можно оплатить через мобильное приложение «Сбербанк. Онлайн»

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-09T13:07:14+03:00

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Услуги Регионального оператора по обращению с ТКО теперь можно оплатить, не выходя из дома, с помощью мобильного приложения «Сбербанк. Онлайн». Для этого в программе необходимо в разделе «Квартплата» выбрать в качестве получателя «Управление отходами» или считать QR-код, расположенный в правом верхнем углу платежного документа.

Еще один способ дистанционной оплаты услуги — возможности сайта «Городского расчетного центра» https://саррц.рф/. Получатели отдельных квитанций АО «Управление отходами» могут оплатить услугу без комиссии, выбрав раздел «Онлайн-приемная для абонентов Регионального оператора по обращению с ТКО». Совершить платеж без входа в личный кабинет можно также на сайте https://платежцентр.рф/. Сервисы многофункциональны и просты в обращении.

Наличные средства принимаются во всех отделениях «Почты России» с установленной комиссией и в сети пунктов приема платежей «Платеж Центр» с фиксированной комиссией в размере 15 рублей. Банк Агророс, НВК-Банк, Балаково-Банк, Экономбанк и Газпромбанк принимают через специальные терминалы, где получателем выбирается «Управление отходами» или «Региональный оператор Саратовской области». За проведение операции банки взимают комиссию.

В целях своевременного и корректного учета платежей, при оплате любым из способов необходимо указывать: номер лицевого счета, адрес помещения (объекта собственности) и ФИО плательщика. Для удобства жителей в платежных документах находится вся необходимая информация.

Жители многоквартирных домов под управлением УК, ТСЖ и ЖСК могут, как и прежде, оплатить услугу по обращению с ТКО в составе квитанции, выставляемой управляющей компанией. Юридические лица должны вносить плату непосредственно Регоператору на основании договоров.

Напомним, что в случае возникновения вопросов, касающихся начислений, перерасчета или оплаты, физические лица могут обращаться на специальную линию call-центра «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Также по всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU