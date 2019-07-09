Саратовские спортсмены завоевали восемь медалей чемпионата России по гребле
С 3 по 8 июля в Москве прошел чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, участникам состязаний предстояло пройти дистанции в 200, 500, 1 тыс. и 5 тыс. метров в байдарках и каноэ-одиночках, двойках и четверках
В копилке сборной Саратовской области восемь медалей: по три золотых и серебряных, две бронзовых.
Победителями и призерами стали Кира Степанова, Мария Медведева, Рамиль Алимов, Николай Червов. Финалистами — Дмитрий Моргунов, Владислава Шевчук, Кристина Сергеева, Сергей Неловко.
По итогам соревнований будет определен состав сборной команды России для выступления на чемпионате мира.
ИСТОЧНИК KP.RU