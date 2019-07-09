2019-07-09T11:28:53+03:00
Происшествия

На станции Сенная сгорел частный дом и два сарая

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем
Ольга Симонова
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На станции Сенная в Вольском районе вчера днем, 8 июля, сгорел частный дом и два сарая.

- Сигнал о пожаре поступил на пульт «01» в 12:37. Площадь возгорания составила 46 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Предполагается, что постройки воспламенились из-за неосторожного обращения с огнем неизвестным.

Тушить пожар выезжали пять огнеборцев на двух единицах техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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