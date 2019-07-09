2019-07-09T11:35:32+03:00
Общество

Саратовские студенты проходят практику на суде по делу экс-мэра Алексея Прокопенко

Они пришли на заседание по ходатайству об отмене домашнего ареста
Екатерина Семенова
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Студенты пришли на судебное заседание по делу Алексея ПрокопенкоСтуденты пришли на судебное заседание по делу Алексея ПрокопенкоФото: Александр Уриевский
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На заседание в Октябрьском районном суде Саратова пришли студенты Саратовской государственной юридической академии.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», это сделано для прохождения практики.

Председательствует судья Сергей Сотсков. Интересы Алексея Прокопенко представляет адвокат Дмитрий Беляков.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Со стороны обвинения на заседании присутствует старший помощник прокурора города Андрей Склемин. Также на процессе находится старший следователь следственной части СУ УМВД РФ по Саратову Сергей Миронов.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Напомним, судья рассматривает ходатайство защиты о смягчении меры пресечения экс-мэру Саратова. Сейчас он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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