Саратовские студенты проходят практику на суде по делу экс-мэра Алексея Прокопенко
На заседание в Октябрьском районном суде Саратова пришли студенты Саратовской государственной юридической академии.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», это сделано для прохождения практики.
Председательствует судья Сергей Сотсков. Интересы Алексея Прокопенко представляет адвокат Дмитрий Беляков.
.Фото: Александр Уриевский
Со стороны обвинения на заседании присутствует старший помощник прокурора города Андрей Склемин. Также на процессе находится старший следователь следственной части СУ УМВД РФ по Саратову Сергей Миронов.
.Фото: Александр Уриевский
Напомним, судья рассматривает ходатайство защиты о смягчении меры пресечения экс-мэру Саратова. Сейчас он находится под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU