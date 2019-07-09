Саратовские студенты проходят практику на суде по делу экс-мэра Алексея Прокопенко

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-09T11:35:32+03:00

Студенты пришли на судебное заседание по делу Алексея Прокопенко Фото: Александр Уриевский

Они пришли на заседание по ходатайству об отмене домашнего ареста

Изменить размер текста: A A

На заседание в Октябрьском районном суде Саратова пришли студенты Саратовской государственной юридической академии.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», это сделано для прохождения практики.

Председательствует судья Сергей Сотсков. Интересы Алексея Прокопенко представляет адвокат Дмитрий Беляков.

Со стороны обвинения на заседании присутствует старший помощник прокурора города Андрей Склемин. Также на процессе находится старший следователь следственной части СУ УМВД РФ по Саратову Сергей Миронов.

Напомним, судья рассматривает ходатайство защиты о смягчении меры пресечения экс-мэру Саратова. Сейчас он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU