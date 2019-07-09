Без воды остались жители двух районов Саратова

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-09T11:29:58+03:00

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Сегодня, 9 июля, ориентировочно до 17:00 без воды остались жители Заводского и Ленинского районов Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения необходимы для работы ресурсоснабжающей организации.

Краны пересохли у жителей домов на улицах: Саперная, 3, 5, 5а, 5Б, Вишневый проезд, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, Зоологическая, 3, 4, 6, 8, проспект 50 лет Октября, 74, 79, 81, Деловая, 6.

Для работ ЖСК «Смена» без воды осталась улица Мира, 32, 19-29 — нечетные номера домов.

Абоненты ООО «Ремком» на проспекте Энтузиастов, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63 и квадрата улиц Азина — Заречная — Хомяковой — Школьный проезд тоже находятся в списке отключений.

ИСТОЧНИК KP.RU