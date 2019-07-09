Под Саратовом убивший бабушку за тягу к спиртному внук попал на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-09T10:29:41+03:00

Он забил ее ногами, а на следующее утро оставил еще живую родственницу одну

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В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя поселка Степное Советского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- По версии следствия, мужчина, проживавший со своей 73-летней бабушкой, в ночь с 22 на 23 апреля вернулся домой и увидел, что женщина пьет в одиночку. Он попросил ее прекратить употреблять, а после начал отнимать бутылку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В ответ на это пенсионерка стала кричать и обзывать внука. Разозленный мужчина ударил ее кулаком по голове.

Женщина выбежала во двор, но злоумышленник догнал ее и избил ногами, а после занес родственницу в дом и лег спать.

На утро потерпевшая стала жаловаться внуку на плохое самочувствие, но мужчина никак не отреагировал и оставил бабушку одну.

Днем 24 апреля гражданин решил проверить самочувствие пенсионерки, а нашел труп.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от сочетанной травмы тела, осложненной травматическим шоком.

Мужчина признал свою вину. Его заключили под стражу на время расследования. Следователи направили дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU