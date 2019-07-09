На «Киновертикаль — 2019» в Саратове подано 475 заявок

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-09T10:32:33+03:00

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Оргкомитет «Киновертикали — 2019» продолжает принимать заявки от юных киноавторов со всех уголков России. Так, на данный момент поступило 110 фильмов от 475 киноавторов из 22 субъектов РФ, среди них Ярославская, Ленинградская, Новосибирская, Свердловская, Белгородская, Курская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Москва и другие.

Впервые на конкурс поступили заявки от представителей Республики Мордовия. Учащиеся гимназии из рабочего поселка Зубова Поляна представили свои киноработы в номинациях «Любите ли Вы театр?», «Моя малая Родина», «Общество и я». В фильме «Храм Иоанна Предтечи в селе Хирино Нижегородской области» ребята рассказывают об истории восстановления храма из руин по сохранившимся старым чертежам. О жизни школьного театра авторы сняли видеоэссе под названием «Мой школьный театр». Кроме того, специально для конкурса школьники создали мультфильм «Святой праведный Артемий Веркольский» по рассказу Николая Коняева «Праведный отрок».

Оргкомитет «Киновертикали — 2019» с нетерпением ждет результатов столь кропотливой творческой работы в виде конкурсных фильмов и напоминает: заявки и киноработы для участия в фестивале принимаются на электронную почту videosarkvc@yandex.ru до 1 августа 2019 года. С Положением о конкурсе можно ознакомиться в специальном разделе «Киновертикаль» на сайте www.sarkvc.ru.

Дополнительную информацию об условиях участия в «Киновертикали — 2019» можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.

СПРАВКА

VI открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» в этом году конкурс проводится в двух возрастных категориях:

- от 5 до 16 лет (воспитанники учреждений дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ и другие);

- от 17 до 22 лет (студенты средних специальных и высших образовательных учреждений и другие).

Непрофессиональным авторам предлагают представить киноработы в одной из четырех номинаций: «Моя малая родина», «Общество и я», «Любите ли вы театр», «Свободный полет».

ИСТОЧНИК KP.RU