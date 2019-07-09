ЖСК «Олимп-С» в Саратове признан банкротом
Назначен конкурсный управляющий из Москвы
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Жилищно-строительный кооператив «Олимп-С» в Саратове признан банкротом.
- Решение принято 3 июля, резолютивная часть была подготовлена 26 июня, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда области.
В отношении ЖСК открыто конкурсное производство. Управляющим назначена Светлана Скворцова, член саморегулируемой организации Ассоциации «Первая Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (Москва).
ИСТОЧНИК KP.RU