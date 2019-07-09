2019-07-09T09:32:26+03:00
Происшествия

Следователи организовали проверку смертельного пожара на Азина

Назначена судмедэкспертиза
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре на улице Азина.

- Предполагается, что около двух часов ночи 9 июля жители трехэтажного общежития заметили задымление общего коридора и вызвали пожарных. Прибывшие огнеборцы начали тушить комнату на третьем этаже, а после ликвидации возгорания нашли тела, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили на обоих трупах следы ожогов. По предварительным данным, один из погибших — 50-летний мужчина — был квартиросъемщиком помещения. Личность второго устанавливается. Основной версией возникновения пожара называется неосторожное обращение с огнем во время курения.

В рамках проверки назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти обоих мужчин. По результатам примут соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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