Во дворе Саратова у женщины украли телефон
Вора задержали
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Вчера, 8 июля, полиция Волжского района раскрыла кражу телефона Samsung Galaxy A50 у 30-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам потерпевшей, 25 июня неизвестный унес ее гаджет стоимостью 20 тыс. рублей из двора дома №6 по улице Муленкова.
По подозрению в краже задержан 38-летний гражданин, который во всем признался. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU