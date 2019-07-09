Во дворе Саратова у женщины украли телефон

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-09T09:13:52+03:00

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Вчера, 8 июля, полиция Волжского района раскрыла кражу телефона Samsung Galaxy A50 у 30-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам потерпевшей, 25 июня неизвестный унес ее гаджет стоимостью 20 тыс. рублей из двора дома №6 по улице Муленкова.

По подозрению в краже задержан 38-летний гражданин, который во всем признался. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU