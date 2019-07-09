Жительница Саратова ответит за организацию подпольного онлайн-казино

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-09T09:03:43+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Саратова за незаконную организацию и проведение азартных игр в составе группы нескольких лиц завершено.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, с ноября 2017 по декабрь 2018 года женщина вместе с двумя жителями Воронежской области организовала в нежилом помещении на Астраханской улице зону азартных игр.

Следователи изъяли 69 компьютерных блоков с соответствующими программами.

Еще до окончания расследования женщина признала свою вину. В суд направлено ходатайство следователя о штрафе в отношении гражданки.

Ее соучастникам назначат наказание отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU