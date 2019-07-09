Жительница Саратова ответит за организацию подпольного онлайн-казино
Расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Саратова за незаконную организацию и проведение азартных игр в составе группы нескольких лиц завершено.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, с ноября 2017 по декабрь 2018 года женщина вместе с двумя жителями Воронежской области организовала в нежилом помещении на Астраханской улице зону азартных игр.
Следователи изъяли 69 компьютерных блоков с соответствующими программами.
Еще до окончания расследования женщина признала свою вину. В суд направлено ходатайство следователя о штрафе в отношении гражданки.
Ее соучастникам назначат наказание отдельно.
ИСТОЧНИК KP.RU