За мошенничество на 3,5 млн рублей адвокат из Саратова получил два года «условки»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-09T08:55:54+03:00

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В Саратове осудили 43-летнего адвоката. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с учетом, что преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленника обстоятельствам.

- Член адвокатской палаты пообещал обвиняемому, которому он не являлся защитником, что за 3,5 млн рублей он повлияет на судей так, что они приговорят мужчину к условному сроку. Деньги аферист якобы должен был передать служителям Фемиды, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.

Суд признал адвоката виновным и назначил два года условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 300 тыс. рублей.

Однако Саратовский транспортный прокурор посчитал наказание слишком мягким и обжаловал его. Апелляция находится на рассмотрении. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU