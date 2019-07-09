В Саратове после вмешательства УФАС приостановлен конкурс на перевозки до аэропорта «Гагарин»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-07-09T09:02:15+03:00

Он должен был состояться сегодня

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Вчера, 8 июля, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области должны были вскрыть конверты с заявками на участие в конкурсе автобусных перевозчиков до аэропорта «Гагарин».

Торги объявлены почти месяц назад, однако из-за жалобы одного из предпринимателей в местное УФАС на действия ведомства, выдачу свидетельств о перевозках перенесли.

Бизнесмены поделят между собой семь маршрутов — из Энгельса, Балакова, Вольска, Маркса, а также три из Саратова — от стадиона «Волга», речпорта и Крытого рынка.

Пока что торги приостановлены. Дата возобновления еще не назначена.

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ИСТОЧНИК KP.RU