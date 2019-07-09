В Саратове поймали преступника, находившегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-09T08:35:06+03:00

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В минувшее воскресенье, 7 июля, полиция Заводского района раскрыла грабеж.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 5 июля с заявлением обратился 43-летний руководитель отдела предотвращения потерь и контроля рисков магазина. В тот же день по его словам неизвестный открыто похитил из магазина девять батареек марки Duracell.

Выяснилось, что к преступлению причастен 33-летний рецидивист, который находится в федеральном розыске.

Мужчина во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU