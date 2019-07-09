В Саратове поймали преступника, находившегося в федеральном розыске
Он попался на краже батареек
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В минувшее воскресенье, 7 июля, полиция Заводского района раскрыла грабеж.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 5 июля с заявлением обратился 43-летний руководитель отдела предотвращения потерь и контроля рисков магазина. В тот же день по его словам неизвестный открыто похитил из магазина девять батареек марки Duracell.
Выяснилось, что к преступлению причастен 33-летний рецидивист, который находится в федеральном розыске.
Мужчина во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU