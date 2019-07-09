2019-07-09T07:37:00+03:00
Происшествия

В Заводском районе Саратова задымился трамвай

В профильной группе отмечают, что произошел залом пантографа [видео]
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова дымит трамвайВ Заводском районе Саратова дымит трамвай
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В Заводском районе Саратова сегодня утром, 9 июля, произошло задымление трамвая.

Об этом сообщают очевидцы в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте». Автор поста Владимир Ануфриев прикрепил видео, на котором запечатлено, как стоящий на рельсах электротранспорт дымится. Мужчина добавляет, что он горит. По его словам, ЧП случилось на Огородной улице.

В паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» появилась информация, что трамваи №8, курсирующие по Заводскому району, как раз прервали свое движение. Это случилось в восемь утра у остановки «Алтыногорская». Отмечается, что произошел залом пантографа.

В Заводском районе Саратова дымит трамвай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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