Следователи проверяют гибель утонувшего гражданина Таджикистана под Ивантеевкой
В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 33-летнего мужчины в селе Журавлиха Ивантеевского района.
- Предполагается, что вечером 7 июля двое местных жителей решили покататься по реке Большой Иргиз на гидроцикле, но не сумели его завести, и судно начало относить течением на середину реки. Владелец поплыл за тросом, чтобы отбуксировать водный транспорт на берег, его 33-летний приятель тоже поспешил к суше, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Уже на берегу хозяин гидроцикла понял, что его товарищ исчез. Он не нашел его самостоятельно и сообщил в полицию.
Поиски вели также спасатели облспаса и с помощью специального снаряжения обнаружили его днем 8 июля на дне реки.
Фото облспаса
Следователи осмотрели место происшествия и признаков насильственной смерти не обнаружили.
В рамках проверки назначена судебно-медицинское исследование для установления точной причины гибели 33-летнего мужчины. По результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним, что 33-летний погибший являлся гражданином Таджикистана.
ИСТОЧНИК KP.RU