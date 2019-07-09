Следователи проверяют гибель утонувшего гражданина Таджикистана под Ивантеевкой

СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-09T07:17:47+03:00

Мужчина поплыл к берегу, когда гидроцикл его приятеля не завелся

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В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 33-летнего мужчины в селе Журавлиха Ивантеевского района.

- Предполагается, что вечером 7 июля двое местных жителей решили покататься по реке Большой Иргиз на гидроцикле, но не сумели его завести, и судно начало относить течением на середину реки. Владелец поплыл за тросом, чтобы отбуксировать водный транспорт на берег, его 33-летний приятель тоже поспешил к суше, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Уже на берегу хозяин гидроцикла понял, что его товарищ исчез. Он не нашел его самостоятельно и сообщил в полицию.

Поиски вели также спасатели облспаса и с помощью специального снаряжения обнаружили его днем 8 июля на дне реки.

Фото облспаса

Следователи осмотрели место происшествия и признаков насильственной смерти не обнаружили.

В рамках проверки назначена судебно-медицинское исследование для установления точной причины гибели 33-летнего мужчины. По результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 33-летний погибший являлся гражданином Таджикистана.

ИСТОЧНИК KP.RU