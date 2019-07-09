Следователи осмотрели тело второго утонувшего в Красноармейском районе

СЕГОДНЯ 06:33 2019-07-09T06:34:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи продолжают проверку по факту гибели людей на Волге у села Золотое Красноармейского района 3 июля.

Напомним, вечером 3 июля компания из пяти человек после застолья плавала по реке на лодке с мотором. В один момент 56-летняя женщина, приехавшая из Красноярска, оказалась за бортом.

Обратно она взобраться не смогла, остальная четверка попыталась ей помочь. Они ушли на один край, центр тяжести судна сместился, и лодка перевернулась. Спастись удалось только троим.

56-летняя женщина и 58-летний мужчина из воды не вышли.

Очевидцы вызвали спасателей. Те в тот же вечер извлекли тело гражданки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что она погибла от утопления.

Вчера, 8 июля, был обнаружен второй погибший. Днем его заметили рыбаки и сообщили об этом в полицию. Труп достали, родственники 58-летнего мужчины опознали его.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области, следователи осмотрели место происшествия и признаков насильственной смерти не обнаружили.

Проводится проверка, в рамках которой назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти мужчины. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU