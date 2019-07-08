В Саратове пьяный водитель протаранил несколько авто и пырнул прохожего ножом

СЕГОДНЯ 21:49 2019-07-08T21:49:39+03:00

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В Саратове росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил поножовщину.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», спецоперация прошла на улице Беговая, возле дома №24.

Сначала 45-летний водитель автомобиля Skoda Octavia разбил несколько припаркованных машин, а потом протаранил металлический забор.

По свидетельству очевидцев, гражданин вел себя неадекватно. При этом когда один из прохожих попытался узнать, в чем дело, злоумышленник вышел из машины и ранил мужчину ножом.

Водителя задержали бойцы Росгвардии, которые передали его сотрудникам ДПС. Подозреваемый отказался пройти тест на алкогольное опьянение и был доставлен в отдел полиции.

Раненый мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU