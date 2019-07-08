В Саратове пьяный водитель протаранил несколько авто и пырнул прохожего ножом
В Саратове росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил поножовщину.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», спецоперация прошла на улице Беговая, возле дома №24.
Сначала 45-летний водитель автомобиля Skoda Octavia разбил несколько припаркованных машин, а потом протаранил металлический забор.
По свидетельству очевидцев, гражданин вел себя неадекватно. При этом когда один из прохожих попытался узнать, в чем дело, злоумышленник вышел из машины и ранил мужчину ножом.
Водителя задержали бойцы Росгвардии, которые передали его сотрудникам ДПС. Подозреваемый отказался пройти тест на алкогольное опьянение и был доставлен в отдел полиции.
Раненый мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данному факту начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU