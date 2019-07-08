Найдено тело утонувшего в селе Журавлиха гражданина Таджикистана
Труп находился на глубине водоема
Фото Саратовской обл астной службы спасения
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В Ивантеевском районе Саратовской области найден утонувший иностранец.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, тело 34-летнего мужчины было обнаружено на глубине 4-5 метров водоема в селе Журавлиха.
Труп находился на расстоянии 20-25 метров от берега в положении «стоя».
Ранее «Комсомолка» писала, что гражданин Таджикистану утонул во время катания на гироскутере 7 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU