Найдено тело утонувшего в селе Журавлиха гражданина Таджикистана

СЕГОДНЯ 20:26 2019-07-08T20:26:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ивантеевском районе Саратовской области найден утонувший иностранец.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, тело 34-летнего мужчины было обнаружено на глубине 4-5 метров водоема в селе Журавлиха.

Труп находился на расстоянии 20-25 метров от берега в положении «стоя».

Ранее «Комсомолка» писала, что гражданин Таджикистану утонул во время катания на гироскутере 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU