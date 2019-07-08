2019-07-08T20:26:19+03:00
Происшествия

Найдено тело утонувшего в селе Журавлиха гражданина Таджикистана

Труп находился на глубине водоема
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской обл астной службы спасенияФото Саратовской обл астной службы спасения
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В Ивантеевском районе Саратовской области найден утонувший иностранец.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, тело 34-летнего мужчины было обнаружено на глубине 4-5 метров водоема в селе Журавлиха.

Труп находился на расстоянии 20-25 метров от берега в положении «стоя».

Ранее «Комсомолка» писала, что гражданин Таджикистану утонул во время катания на гироскутере 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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