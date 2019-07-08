2019-07-08T20:07:01+03:00
Происшествия

В Саратове пенсионер на веревке спрыгнул со своего балкона на нижний этаж

Он упал, когда развешивал белье
Екатерина Семенова
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Фото облспасаФото облспаса
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В Заводском районе Саратова пенсионер сорвался с балкона при развешивании белья.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, 70-летний мужчина начал падать с четвертого этажа.

При этом он сумел зацепиться за бельевые веревки и приземлился на балконе третьего этажа. На место были вызваны сотрудники областной службы спасения, которые спустили мужчину на землю при помощи альпинистского снаряжения. Госпитализация ему не потребовалась.

Фото облспаса

Фото облспаса

ЧП случилось на улице 7-я Нагорная, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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