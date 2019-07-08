Эхо "Прямой линии": Саратовской области выделили полмиллиона на лекарства детям-инвалидам

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-08T17:30:19+03:00

Регион может рассчитывать на 544 тысячи рублей

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Распоряжением правительства РФ Саратовской области выделено 554 тысячи рублей на лекарства детям-инвалидам.

Эту сумму правительство выделило из Правительство РФ выделило из резервных фондов, вместе с еще 14,2 млн рублей для еще семи регионов.

Саратовская область получит самую маленькую долю этого транша – в Башкортостан направят 577 тысяч, а в самая большая сумма удетй в Московскую область – 3,9 млн рублей.

Деньги предназначены для закупки продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение лекарствами и на медицинские изделия по рецептам.

Напомним, во время недавней "Прямой линии" президенту Путину доложили, что в Саратовской области проблемы с обеспечением лекарствами льготников.

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Установят причины этой проблемы, а также будет дана оценка действиям или бездействию чиновников (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU