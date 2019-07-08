Заведующая детсадом Саратова победила на Всероссийском конкурсе лидерства

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-08T16:57:54+03:00

Она представила доклад и получила медаль

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Лариса Ерешкина, заведующая детским садом №215 «Капельки солнца» в Саратове, стала победительницей Всероссийского конкурса «Женщина-лидер. XXI век».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, Лариса Ерешкина для конкурса подготовила доклад об успешной работе детсада и системы образования региона в целом.

По итогам конкурса она получила диплом и медаль.

Конкурс проводится Ассоциацией женщин-руководителей России под патронатом Совета Федерации РФ. Участие в нем принимают руководители предприятий, учреждений бюджетной сферы, органов власти, общественных организаций и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU