Чиновники не согласны с мнением, что саратовцы мало зарабатывают

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-08T16:31:08+03:00

По их мнению, благосостояние жителей области растет, а по данным составителя рейтинга доходов населения - падает

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В министерстве экономического развития Саратовской области предоставили комментарий к рейтингу в котором регионы России расставлены в порядке убывания по уровню доходов населения. Исследование подготовило агентство РИА-Рейтинг.

Саратовская область в нем расположилась на 62-м месте, по соседству с Пензенской и Волгоградской.

В минэкономике прежде всего отметили устойчивую положительную тенденцию снижения уровня бедности.

- За последние три года численность населения с доходом ниже величины прожиточного минимума (в % к общей численности населения) снизилась на 1,3 процентных пункта (до 16,1 % в 2018 году).

Распределение численности населения по величине средних душевых доходов в группе до 10 тыс. рублей также показывает снижение (на 3,2 % ), - заявили в министерстве.

Там также обратили внимание, что расслоение населения по доходам снижается, о чем говорит снижение коэффициента дифференциации доходов, характеризующего степень социального расслоения между 10 % населения с самыми высокими и самыми низкими доходами, – 10,8% в 2017 году против 11,2 % – в 2016 году.

В минэкономике также напомнили, что рост средней заработной платы за 2016-2018 годы составил 19%.

- При этом, отмечается рост в численности населения со среднедушевым доходом в группе от 20 тыс. рублей до 45 тыс. рублей – почти на 3 п. п. Если в 2016 году их численность составляла 810,5 тыс. человек, то в 2018 году – 868,1 тыс. человек, то есть прирост составил 57,6 тыс. человек, - отметили в региональном минэкономики.

В опубликованном исследовании РИА Рейтинг сообщается, что доля населения за чертой бедности в Саратовской области составила 16,2%. За чертой крайней бедности в Саратовской области существует 2,1% населения.

При этом в 2016 году Саратовская область занимала в аналогичном рейтинге 60 место, в 2015 году — 58 место.

ИСТОЧНИК KP.RU