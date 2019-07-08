2019-07-08T16:56:08+03:00
Общество

Саратовские спортсмены завоевали медали на Кубке России по настольному теннису

Состязались лица с нарушением опорно-двигательного аппарата
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 3 по 8 июля в Саратове проходил ежегодный Кубок России среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата по настольному теннису имени Натальи Мартяшевой.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта регоина, состязания проходят с 2014 года. В этом году посоревноваться приехали 68 спортсменов из 18 регионов.

Саратовскую область представлял всего 21 спортсмен. Они пополнили копилку медалей на три золотых и серебряных, а также две бронзовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове пенсионер на веревке спрыгнул со своего балкона на нижний этаж
Пенсионерка на Pande столкнулась с фурой Mersedes
Эхо "Прямой линии": Саратовской области выделили полмиллиона на лекарства детям-инвалидам
Заведующая детсадом Саратова победила на Всероссийском конкурсе лидерства
Чиновники не согласны с мнением, что саратовцы мало зарабатывают
Бродячих собак на набережной Космонавтов отловят
На 2-й Поперечной в Саратове продолжают гореть дома
Саратовские рыболовы взяли бронзу Кубка области
Молодой рецидивист оставил саратовца без иномарки
Панков: Женщина-робот предложила Жириновскому сфотографироваться за 75 долларов
Саратовские спортсмены выиграли международный турнир по бадминтону
Саратовцам обещают дать горячую воду к 17 июля
В Саратове на время первенства области по триатлону перекроют несколько улиц