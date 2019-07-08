Саратовские спортсмены завоевали медали на Кубке России по настольному теннису

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-08T16:56:08+03:00

Изменить размер текста: A A

С 3 по 8 июля в Саратове проходил ежегодный Кубок России среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата по настольному теннису имени Натальи Мартяшевой.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта регоина, состязания проходят с 2014 года. В этом году посоревноваться приехали 68 спортсменов из 18 регионов.

Саратовскую область представлял всего 21 спортсмен. Они пополнили копилку медалей на три золотых и серебряных, а также две бронзовых.

ИСТОЧНИК KP.RU