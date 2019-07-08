Саратовские спортсмены завоевали медали на Кубке России по настольному теннису
Состязались лица с нарушением опорно-двигательного аппарата
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С 3 по 8 июля в Саратове проходил ежегодный Кубок России среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата по настольному теннису имени Натальи Мартяшевой.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта регоина, состязания проходят с 2014 года. В этом году посоревноваться приехали 68 спортсменов из 18 регионов.
Саратовскую область представлял всего 21 спортсмен. Они пополнили копилку медалей на три золотых и серебряных, а также две бронзовых.
ИСТОЧНИК KP.RU