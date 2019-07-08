Молодой рецидивист оставил саратовца без иномарки

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-08T16:52:20+03:00

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В отдел полиции Марксовского района 6 июля поступило заявление от 53-летнего гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам мужчины, в ночь с 5 на 6 июля неизвестные забрали его Toyota Sienta, припаркованную у дома.

Машину с повреждениями обнаружили на обочине у села Калининское.

По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Маркса.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU