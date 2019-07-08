Молодой рецидивист оставил саратовца без иномарки
Машину нашли на сельской обочине
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В отдел полиции Марксовского района 6 июля поступило заявление от 53-летнего гражданина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам мужчины, в ночь с 5 на 6 июля неизвестные забрали его Toyota Sienta, припаркованную у дома.
Машину с повреждениями обнаружили на обочине у села Калининское.
По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Маркса.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU